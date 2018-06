FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Donnerstagmorgen in den Handel gestartet. Händler machen dahinter vor allem Gewinnmitnahmen im Bereich der 12.900er-Marke aus. Sie markierte am Dienstag das Tageshoch. Dabei dürfte es sich jedoch nur um eine kurzfristige Pause handeln. Angesichts der Entspannung um die Eurozone und besonders Spanien dürfte es weiter nach oben gehen, vermuten Händler. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 14 auf 12.882 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.907 und das Tagestief bei 12.854,00 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.43 Uhr gut 3.800 Kontrakte.

June 07, 2018 02:44 ET (06:44 GMT)

