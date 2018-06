Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern erneut von der starken Wall Street profitiert. Dow Jones und Co legten kräftig zu und zogen damit den DAX aus einer Schwächephase heraus. Dadurch schloss der DAX bei 12.830 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent. Marktidee: Adidas In der nächsten Woche beginnt in Russland die Fußball-WM. Adidas verspricht sich davon ein Riesen-Geschäft. Aber auch in den vergangenen Jahren lief es bereits glänzend. Für die Aktie von Adidas ging es gestern kräftig nach oben. Dabei kletterte der Kurs über wichtige charttechnische Marken.