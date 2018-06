Hier geht's zum Video

In Italien ist die Regierungsbildung erst einmal abgeblasen. In der Konsequenz aus dieser Entwicklung rentieren italienische Staatsanleihen so hoch, wie zum Zenit der Eurokrise im Jahr 2012. Welche Chancen und Risiken sich daraus an den Zinsmärkten ergeben, verrät Zinsexperte Christoph Rieger, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.