Zürich - Das Zinsgefüge ist in Bewegung gekommen. Die Phase stetig sinkender Zinsen scheint vorüber. Damit stellt sich für Hypothekarnehmer die Frage nach der optimalen Hypothekarstrategie. Weil die mittel- und langfristigen Zinsen in den nächsten Quartalen weiter ansteigen dürften, rücken Absicherungsmöglichkeiten in den Vordergrund, wie die Credit Suisse in ihrem Immobilienmonitor für das 2. Quartal 2018 schreibt.

Bewegung herrscht auch auf dem Hypothekarmarkt selber. Die Digitalisierung erweist sich als Türöffner für neue Anbieter und kurbelt das Vermittlergeschäft an. Dadurch steigt die Konkurrenz im Hypothekargeschäft, dessen Wachstum sich in den letzten Jahren mehr als halbiert hat. An der Kreditvergabe liegt es also nicht, dass auf dem Markt für Wohnrenditeliegenschaften ein Ungleichgewicht entstanden ist.

Die Zeiten stetig sinkender Zinsen gehören der Vergangenheit an. Mitte 2016 scheinen die Hypothekarzinsen ihr Allzeittief erreicht zu haben. Seither bewegen sie sich zwar etwas erratisch aber in der Tendenz auf einem leicht ansteigenden Pfad nach oben. Hintergrund der graduellen Erhöhung sind die weltweit verbesserten Konjunkturaussichten. Allerdings haben sich erst die mittel- und langfristigen Zinssätze erhöht. Die Geldmarktsätze dagegen dürften aufgrund der Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank bis mindestens 2019 fest auf ihrem Allzeittief verankert bleiben. Für die Hypothekarkreditnehmer ist der Moment gekommen, sich über ihre Hypothekarstrategie Klarheit zu verschaffen.

In der Vergangenheit hat sich eine Fix-Hypothek nur in sehr wenigen Fällen ausbezahlt. Ein solcher Fall könnte aber jetzt vorliegen, denn die Zinssätze der Fix-Hypotheken sind noch immer auf historisch sehr tiefen Werten, dürften aber in den kommenden ein bis zwei Jahren gemäss den Prognosen der Ökonomen der Credit Suisse rascher ansteigen als die Geldmarkthypotheken. Hypothekarnehmer, die eine Absicherung gegen Zinsanstiege ins Auge fassen, sind deshalb gut beraten, nicht zu lange mit dem Entscheid für oder wider eine Fix-Hypothek zuzuwarten.

