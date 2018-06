Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gewannen gestern 9,7%, nachdem sich CEO Elon Musk zuversichtlich zeigte, Ende des Monats 5.000 Stück des Model 3-Autos produzieren zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Als Grund sei die Fertigstellung einer dritten Montagelinie in der Fabrik genannt worden. Musk, der auf der Hauptversammlung Rückendeckung von den Aktionären erhalten habe - er sollte teilweise entmachtet werden - habe zudem sein Ziel bekräftigt, im zweiten Halbjahr einen Gewinn erwirtschaften zu wollen. Darüber hinaus beabsichtige Tesla eine zweite Gigafactory in Shanghai zu errichten. Kräft. [mehr] BNP Paribas Brent-Ölpreis: Chance vorhanden Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es in den vergangenen Handelstagen zu einer Stabilisierung oberhalb der 74,47 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Auch der der verlaufende Aufwärtstrend schiebe die Notierungen wieder leicht nach oben. Die Chance sei gegeben, darüber wieder nach oben abzuprallen. Gehe es über die 76,31 USD hinaus, wäre der Abwärtstrend der Vorwochen im Einzugsbereich der 77,61 USD erreichbar. Erst oberhalb dieses Niveaus dürften sich auch mittelfristig neue Kaufsignale erschließen in Richtung 80,47 USD. Ein Rücklauf unter 74,47 USD würde das Chartbild bereits eintrüben und den Weg bis 72,83 USD öffnen. (07.06.2018/ac/a/m) [mehr] Oberbank Tschechische Krone zeigt sich wieder von ihrer stärkeren Seite Linz (www.aktiencheck.de) - Seit zwei Tagen zeigt sich die Tschechische Krone (CZK) wieder von ihrer stärkeren Seite, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. EUR/CZK (ISIN EU0006169831/ WKN 616983) handle mittlerweile wieder dauerhaft unter 25,700. Auslöser hierfür dürften wahrscheinlich mehrere Gründe sein. Unter anderem wirke sich die Erholung des Euro auch positiv auf die Krone aus. Zusätzlich habe der Vize-Gouverneur der CNB Mojmir Hampl für eine frühe Anhebu. [mehr] Kolumnen mehr > Jörg Schulte Sibanye-Stillwater richtet sich mit Update an seine Aktionäre Aufgrund der zuletzt ungünstigen Performance der Sibanye-Stillwater-Aktien (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) sieht sich das Management des südafrikanischen Gold- und Platinproduzenten in der Pflicht, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, um die Aktionäre über den aktuellen Sachstand zu informieren. Auch Board und Management sehen die zuletzt kräftigen Kursverluste mit Sorge, denn der jüngste Kursverlauf sei in keinster Art und Weise nachvollziehbar. Der Konzern stünde nach wie vor finanziell solide dar und auch das operative Geschäft laufe gut. Natürlich . [mehr] DAX Analyse: Gereicht hat es, genug ist es noch nicht Auch zur Wochenmitte hat es der DAX wieder spannend gemacht. Nach einem starken Auftakt, der bis auf das Tageshoch bei 12.873 Punkte führte, sackten die Kurse am Nachmittag in einem kurzen Schwächeanfall unter den GD200, um sich dann in der letzten Stunde wieder nach oben zu katapultieren und einen Gewinn von 0,34% auf 12.830 Zähler über die Ziellinie zu bringen. Anhand des Schlusskurses wird sofort klar: Diesmal hat es gereicht, um die 12.800er-Marke per Tagesschluss zu knacken; nachdem sich die Blue Chips zuletzt an dieser Hürde die Zähne ausgebissen hatten, kann hinter die erste Aufgabe nun also ein Haken gesetzt werden. Für die Rückkehr in die mittelfristige Seitw. [mehr] Wirecard - Neue Long-Chance bei Kurskorrektur Die Aktie des Technologie- und Finanzdienstleistungs-Unternehmens Wirecard mit Sitz in Aschheim, Bundesland Bayern, hat das Kursziel der Long-Position um 140 erreicht. Eine neue Long-Position bietet sich in dem stark bullischen Wert bei einem Rücklauf an. Als konkrete Long-Zone kommt der Bereich um den 11er-EMA in Frage (grüne Linie im Chart). Das Kursziel wäre dann rund 10 bis 15 Euro höher zu sehen, der Stopp rund 10 Euro tiefer. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich der grünen Linie (11er-EMA) möglich. Stopp 10 Euro tiefer (zügig nachziehen), Kursziel 10 bis 15 Euro höher. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

