Deutscher Auftragseingang deutlich schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des zweiten Quartals weitaus schlechter als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen im April gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert. Der zunächst für März gemeldete Rückgang von 0,9 Prozent wurde zudem auf 1,1 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz steigt um 0,3 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im April leicht gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Das deutet darauf hin, dass auch die Produktion im April in ähnlicher Größenordnung zugelegt hat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten tatsächlich einen Anstieg um 0,3 Prozent.

Lampe: Auftragsbestand deutscher Industrie noch hoch

Der überraschende Rückgang der deutschen Auftragseingänge im April ist aus Sicht des Bankhauses Lampe zwar eine "Riesenenttäuschung" aber noch nicht dramatisch. "Für den Moment muss man sagen: Das ist nicht schön, aber der Auftragsbestand ist noch so hoch, das weiterhin mit Rückenwind von der Industrie zu rechnen ist", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Allerdings, so fügte er hinzu, sollte sich so etwas nicht wiederholen.

BayernLB: Deutsches Wachstum von 2 Prozent realistisch

Die BayernLB sieht im unerwarteten und deutlichen Rückgang der deutschen Auftragseingänge im April keinen Grund, ihre Wachstumserwartungen insgesamt zu revidieren. "Im Jahresdurchschnitt erscheint uns ein Wachstum von 2 Prozent weiterhin realistisch, sofern der globale Handelskonflikt nicht noch deutlich eskaliert", schreibt Volkswirt Stefan Kipar in einem Kommentar.

VP Bank: Handelsstreit könnte deutsche Orders belastet haben

Nach Einschätzung der liechtensteinischen VP Bank könnte der Handelsstreit den unerwarteten Rückgang der deutschen Auftragseingänge im April ausgelöst haben. "Möglicherweise steckt dahinter die Zolldebatte - die Unternehmen in der Eurozone dürften verunsichert sein, was wiederum die Nachfrage nach Kapitalgütern bremst", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Seiner Meinung nach ist es durchaus möglich, dass die bundesdeutsche Wirtschaft "einen stärkeren Durchhänger" vor sich hat als bislang angenommen.

Auswärtiges Amt: Antrittsbesuch von US-Botschafter in "offener Atmosphäre"

Die umstrittenen Interview-Äußerungen des neuen US-Botschafters Richard Grenell waren Thema beim Antrittsbesuch des Diplomaten im Auswärtigen Amt. Das Gespräch mit Staatssekretär Andreas Michaelis sei "in offener Atmosphäre" abgelaufen, teilte das Auswärtige Amt im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Auf der Agenda gestanden habe unter anderem "die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit" auf Grenells Interview im ultrarechten Internetportal "Breitbart".

Abgeordnete sprechen neuer Regierung in Italien das Vertrauen aus

Die neue populistische Regierung in Italien kann ihr Amt antreten. Nach dem Senat sprach auch das Abgeordnetenhaus der Koalition unter Regierungschef Giuseppe Conte mehrheitlich das Vertrauen aus. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega steht für eine strikte Einwanderungspolitik und lehnt einen harten Sparkurs im hoch verschuldeten Italien ab.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez stellt pro-europäisches Kabinett vor

Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sein Kabinett vorgestellt. Bei seiner Regierungsmannschaft setzt der Chef der spanischen Sozialisten (PSOE) auf Verfechter eines geeinten Europas sowie auf eine stärkere Einbeziehung von Frauen. Für elf der 17 Ministerposten wählte Sánchez Frauen aus.

Tausende Griechen demonstrieren gegen Kompromiss im Namensstreit mit Mazedonien

In Griechenland haben tausende Menschen gegen die Pläne der Regierung zur Beilegung des Namensstreits mit Mazedonien demonstriert. In Pella, dem historischen Zentrum des antiken Mazedonien und Geburtsort von Alexander dem Großen, gingen etwa 2.000 Demonstranten auf die Straße, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Macron und Trudeau sprechen sich für "starken Multilateralismus" aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanadas Premierminister Justin Trudeau haben sich vor dem G7-Gipfel für einen "starken Multilateralismus" ausgesprochen. Sie unterstützten "einen starken, verantwortlichen, transparenten Multilateralismus, um die globalen Herausforderungen anzugehen", erklärten Macron und Trudeau in einer gemeinsamen Erklärung. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, betonte unterdessen, die USA seien "mehr an nationale Interessen gebunden als an alles andere".

Gastgeber Trudeau erwartet "schwierige" Gespräche mit Trump bei G7-Gipfel

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, Gastgeber des diesjährigen G7-Gipfels, erwartet "schwierige" Gespräche mit US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen am kommenden Wochenende. Bei der Tagung in La Malbaie in der Provinz Québec werde es "offene und manchmal schwierige Gespräche" mit Trump über die Handelsfragen geben, sagte Trudeau in Ottawa.

US-Republikaner wenden sich mit Gesetzesvorhaben gegen Trumps Strafzölle

Mehrere republikanische US-Senatoren haben sich gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle gewendet und ein Gesetz vorgeschlagen, welches die Zustimmung des Kongresses nötig machen würde. Das von sechs Republikanern und vier Demokraten unterstützte Gesetzesvorhaben würde den Präsidenten verpflichten, jeden Vorschlag zur Verhängung von Importzöllen im Interesse der nationalen Sicherheit dem Kongress vorzulegen.

Anerkennung von WTO-Entscheidungen durch die USA zweifelhaft

Die USA haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob sie sich im Zollstreit an Entscheidungen der Welthandelsorganisation (WTO) halten würden. "Multilaterale internationale Organisationen werden nicht die amerikanische Politik bestimmen", sagte der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, bei einer Pressekonferenz in Washington auf die Frage, ob die USA die Entscheidungen der WTO respektieren würden.

China sieht Fortschritte in Handelsgesprächen mit den USA

Die Handelsgespräche zwischen Peking und Washington kommen offenbar voran. China und die USA hätten "positive und konkrete Fortschritte auf mehreren Gebieten" in den Gesprächen am Wochenende erzielt, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Details der Verhandlungen müssten noch von beiden Seiten bestätigt werden. China wolle die Gespräche fortsetzen, um eine Eskalation der Spannungen mit den USA zu vermeiden, sagte ein Ministeriumssprecher.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Mai 1,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr war 1,0% - CBS

