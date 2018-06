München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Tiger Global Management, LLC stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG weiter stark auf: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Tiger Global Management, LLC befinden sich kontinuierlich im Attacke-Modus gegen die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF). Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds Tiger Global Management, LLC haben am 05.06.2018 ihre Shortposition von 1,15% auf 1,29% der Siltronic-Aktie erhöht. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt DAX (Tageschart): Diese Marken sollten Sie kennen! Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.743 Punkten) tut sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit mit weiteren Kursgewinnen schwer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das gestrige "Kreisel"-Muster liefere hierfür einen sichtbaren Beleg. Dennoch könne die jüngste Kursentwicklung als Erfolg verbucht werden, denn zum einen habe das Aktienbarometer den "shooting star" vom Vortag offensichtlich gut verkraftet und zum anderen habe sich die. [mehr] Nord LB Aktien: adidas dank Fußball-WM um 3,56% höher Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,34%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,45%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,37%) reagierte nur kurzzeitig auf die Aussagen des EZB-Chefvolkswirts mit einem Rücksetzer, so die Analysten der Nord LB. Die positiven Vorgaben der Wall Street motivierten Marktteilnehmer später vielmehr mit Kaufaufträgen auf das Parkett zurückzukehren. Die beginnende Fußball-WM strahle bereits auf adida. [mehr] Kolumnen mehr > IG Markets DAX: Das nachmittägliche Einnicken Der deutsche Leitindex leidet seit Anfang dieser Woche unter nachmittäglichen Schwächeanfällen. Im späten Handelsverlauf können Kursgewinne nicht verteidigt werden. Heute dürfte der DAX erneut freundlich in den Tag starten. Zur Stunde sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 12.896 Punkten, 0,5% über dem Vortagesschlusskurs. Allerdings bleibt es abzuwarten, ob sich diesmal die Bullen bis zur Schlussglocke durchsetzen können. Charttechnik Bereits am zweiten Tag in Folge wurde die Oberseite der Schiebezone bei 12.860 Punkten belagert. Ein Sprung über den genannten Widerstand blieb bislang aus. Gestern musste der einfache 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.763 Punkten ins Kur. [mehr] Jörg Schulte Sibanye-Stillwater richtet sich mit Update an seine Aktionäre Aufgrund der zuletzt ungünstigen Performance der Sibanye-Stillwater-Aktien (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) sieht sich das Management des südafrikanischen Gold- und Platinproduzenten in der Pflicht, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, um die Aktionäre über den aktuellen Sachstand zu informieren. Auch Board und Management sehen die zuletzt kräftigen Kursverluste mit Sorge, denn der jüngste Kursverlauf sei in keinster Art und Weise nachvollziehbar. Der Konzern stünde nach wie vor finanziell solide dar und auch das operative Geschäft laufe gut. Natürlich . [mehr] DAX Analyse: Gereicht hat es, genug ist es noch nicht Auch zur Wochenmitte hat es der DAX wieder spannend gemacht. Nach einem starken Auftakt, der bis auf das Tageshoch bei 12.873 Punkte führte, sackten die Kurse am Nachmittag in einem kurzen Schwächeanfall unter den GD200, um sich dann in der letzten Stunde wieder nach oben zu katapultieren und einen Gewinn von 0,34% auf 12.830 Zähler über die Ziellinie zu bringen. Anhand des Schlusskurses wird sofort klar: Diesmal hat es gereicht, um die 12.800er-Marke per Tagesschluss zu knacken; nachdem sich die Blue Chips zuletzt an dieser Hürde die Zähne ausgebissen hatten, kann hinter die erste Aufgabe nun also ein Haken gesetzt werden. Für die Rückkehr in die mittelfristige Seitw. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...