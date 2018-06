Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in den Donnerstagshandel gestartet. Starke Vorgaben aus Übersee geben Rückenwind. Die Renditen am US-Anleihemarkt hatten deutlich zugelegt, was auch hierzulande insbesondere bei den Bank-Aktien für Auftrieb sorgt. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Mittwoch ...

