Ordentliche Aufwärtsdynamik an der Wall Street. DE30 überwindet entscheidenden Widerstand und setzt weiteres Aufwärtspotenzial frei. EUR-Aufwertung wird im frühen Handel fortgesetzt. Gold unentschlossen. Nach zahlreichen gescheiterten Verhandlungsgesprächen zwischen den USA und der EU kommt es nun zu Vergeltungszöllen. Bis Juni war die EU noch von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium befreit, doch beide Parteien kamen offensichtlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bzw. setzt US-Präsident Donald Trump seine protektionistische Handelspolitik fort. Während es bei den Handelsspannungen mit Kanada und auch China erste positive Signale gibt, scheint dies im Hinblick auf die EU-Wirtschaft nicht der Fall zu sein. Ab Anfang Juli verhängt die EU nun Vergeltungszölle auf diverse US-Produkte (Orangensaft, Whiskey, etc.) im Wert von 2,8 Mrd. Euro und möchte somit die Zölle der US-Regierung kompensieren. Die EU hatte ihr Vorhaben bereits im Mai bei der WTO angekündigt. Man sprach von einer "angemessenen Antwort auf die einseitige und illegale Entscheidung der USA. "Beim G7-Gipfel in ...

