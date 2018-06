Starwood hat im Amtsblatt der Wiener Zeitung das Ergebnis für das Angeobt an die CA Immo- und Immofinanz -Aktionäre veröffentlicht. Bis zum Ende der Annahmefrist am 30. Mai wurden demnach 153.489 Stück Aktien (0,16 Prozent) der CA Immo und 2.399.134 Stück Aktien (0,21 Prozent) der Immofinanz angedient. Eigentlich wollte Starwood fünf Prozent an Immofinanz und 26 Prozent an CA Immo. Den CA-Immo-Aktionären hatte man 27,50 Euro cum Dividende angeboten, den Immofinanz-Aktionären 2,10 Euro je Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...