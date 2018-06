Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sind vor allen Dingen die politischen Unsicherheiten in Italien und teilweise auch in Spanien, die uns zu einer Änderung der Euro-Prognosen zum Jahresende bewogen haben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die Pläne der neuen Regierungskoalition in Italien, die den EU-Haushaltsregeln diametral entgegenstünden, könnten sich nämlich auch negativ auf die Reformvorhaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel auswirken. Diese habe sich jüngst für m. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt Silber (Wochenchart): Der Druck im Kessel steigt - Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ohnehin schon geringe Schwankungsbreite hat der Silberpreis im bisherigen Jahresverlauf weiter eingeengt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So würden die bisherigen Extrema - 17,70 USD bzw. 16,04 USD - dem Edelmetall enge Grenzen vorgeben. Die beschriebene Schwankungsarmut schlage sich auch in einer Reihe von quantitativen Indikatoren nieder. So notiere beispielsweise der MACD im Dunstkreis der Nulllinie und die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen s. [mehr] aktiencheck.de Siltronic-Aktie: Short-Attacke von Leerverkäufer Tiger Global Management hält an - Aktiennews München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Tiger Global Management, LLC stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG weiter stark auf: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Tiger Global Management, LLC befinden sich kontinuierlich im Attacke-Modus gegen die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF). Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds Tiger Global Management, LLC haben am 05.06.2018 ihre Shortposition von 1,15% auf 1,29% der Siltronic-Aktie erhöht. [mehr] Kolumnen mehr > Max Otte Die Krise ist nicht vorbei Woran Anleger sich jetzt erinnern sollten von Max Otte Der aktuelle Krimi in Italien zeigt uns, liebe Leser: Die seit nunmehr 10 Jahren anhaltende Finanz- und Schuldenkrise ist noch lange nicht ausgestanden. Wenn Italien am Euro schraubt, dann sind die letzten Tage des Euro eingeleitet. Italien hat die größten absoluten Staatsschulden in der Eurozone. Ein Austritt Griechenlands und Portugals wäre zu verkraften, nach einem Austritt Italiens wäre der Euro tot. Und das darf nicht sein. Dabei sah es in den letzten Jahren doch gar nicht so schlecht aus, oder? Positive Unternehmens- und Wirtschaftsdaten dominierten die Nachrichten. . [mehr] IG Markets DAX: Das nachmittägliche Einnicken Der deutsche Leitindex leidet seit Anfang dieser Woche unter nachmittäglichen Schwächeanfällen. Im späten Handelsverlauf können Kursgewinne nicht verteidigt werden. Heute dürfte der DAX erneut freundlich in den Tag starten. Zur Stunde sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 12.896 Punkten, 0,5% über dem Vortagesschlusskurs. Allerdings bleibt es abzuwarten, ob sich diesmal die Bullen bis zur Schlussglocke durchsetzen können. Charttechnik Bereits am zweiten Tag in Folge wurde die Oberseite der Schiebezone bei 12.860 Punkten belagert. Ein Sprung über den genannten Widerstand blieb bislang aus. Gestern musste der einfache 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.763 Punkten ins Kur. [mehr] Sibanye-Stillwater richtet sich mit Update an seine Aktionäre Aufgrund der zuletzt ungünstigen Performance der Sibanye-Stillwater-Aktien (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) sieht sich das Management des südafrikanischen Gold- und Platinproduzenten in der Pflicht, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, um die Aktionäre über den aktuellen Sachstand zu informieren. Auch Board und Management sehen die zuletzt kräftigen Kursverluste mit Sorge, denn der jüngste Kursverlauf sei in keinster Art und Weise nachvollziehbar. Der Konzern stünde nach wie vor finanziell solide dar und auch das operative Geschäft laufe gut. Natürlich . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

