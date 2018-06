Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Ryanair von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 17 Euro gesenkt. Analyst James Hollins reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Prognosen für den Gewinn des irischen Billigfliegers in den Jahren 2019 und 2020 deutlich. Dabei berücksichtigte Hollins sowohl höhere Treibstoffkosten als auch Zusatzkosten, um das Unternehmen robuster für die Zukunft aufzustellen. Langfristig jedoch zähle Ryanair immer noch zu den besten Fluggesellschaften im Sektor./la/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-07/09:57

ISIN: IE00BYTBXV33