Wie laufen denn die Geschäfte im Elektronikbereich? Torsten Gollewski: Die Geschäfte laufen sehr gut. 2017 hat ZF einen Konzernumsatz von 36,4 Milliarden Euro erzielt, wir sind in allen Bereichen sehr zufrieden. Die Elektronik-Aktivitäten ziehen sich durch unsere unterschiedlichen Divisionen: Von der Antriebs- und Fahrwerktechnik über aktive und passive Sicherheit bis hin zu ADAS und dem automatisierten Fahren. Derzeit erweitern wir unser Elektronikentwicklungszentrum in Polen, womit wir das weitere Wachstum in der Sicherheitstechnik stärken. Unsere Elektronik-Aktivitäten unterstützen auch die Elektromobilität: Das umfasst Hybridmodule, Plug-in-Hybridgetriebe sowie elektrische Antriebe inklusive Leistungselektronik und Systemintegration. Bei ZF sind wir nicht nur im Pkw-Bereich, sondern auch im Truck-und Transport- sowie Industriebereich unterwegs. Wie weit ist ZF mit der Integration von TRW? Torsten Gollewski: Die letzten drei Jahre ist der Integrationsprozess stringent durchgelaufen. Die Integration von TRW in den ...

