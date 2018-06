New York (ots/PRNewswire) -



Hublot ist sich bewusst, dass der Schlüsselfaktor für den Kundenservice auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und Flexibilität basiert, und hat somit eine "virtuelle" digitale Boutique als Innovation entwickelt, die die Rolle und Präsenz seiner nicht virtuellen, realen Boutiquen ergänzt.



DIE VERKAUFSZEREMONIE NACH HUBLOT



Die Kundenberater von Hublot können auf der Grundlage einer technologischen Lösung, die von der Marke entwickelt wurde, Kunden über ein interaktives Terminal einen Service anbieten, der dem von real bestehenden Boutiquen gleichkommt. Ein digitales Universum, das eine virtuelle Erfahrung bietet, die jedoch keine Alternative, sondern eine Ergänzung zum Kundenerlebnis in seinen Verkaufsboutiquen darstellt. Ein origineller Weg, der modernen Welt gerecht zu werden, die fähig sein muss, Informationen und Antworten in Echtzeit zu erhalten.



Für Kunden, in deren Nähe sich keine Hublot-Boutique befindet oder die keine Zeit haben, das Geschäft für eine Einführung zu besuchen, bietet Hublot dieselbe Erfahrung aus der Ferne - ganz so, als betrete man eines seiner Geschäfte. Ein Service, der sich der Kundenbeziehung verschrieben hat und mit dem man die Hublot-Uhren entdecken kann. Hublot pflegt eine intensive Verbindung zu seinen Kunden, indem das Unternehmen den Kaufakt beibehält und die Uhr vor Ort überreicht.



Ganz konkret beginnt alles mit der Website von Hublot, auf der jeder Kunde mit der Hublot Digital Boutique verbunden werden kann. Der Kunde wählt die am nächsten gelegene Boutique. An dieser Stelle ist der Kunde entweder in Echtzeit mit einem Manager der gewählten Boutique verbunden oder vereinbart einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt. Über FaceTime oder Skype tritt der Kunde mit einem der Verkaufsberater in Kontakt und beginnt dann, die Hublot-Erfahrung zu genießen. Der Kunde kann das gewünschte Produkt von jedem Ort aus in einer Live-Präsentation in Echtzeit direkt auf seinem oder ihrem Bildschirm in Augenschein nehmen. Es handelt sich um eine echte Interaktion, die dank virtueller Technologien die Zwänge von Zeit und Raum überwindet. Anschließend wird der Kunde eingeladen, das gewählte Geschäft zu besuchen, um die Hublot-Erfahrung fortzusetzen. So kann sich der Kunde die Zeit nehmen, die er für die Entscheidung zum Kauf der gewünschten Uhr benötigt. Das verbessert wirklich die einzigartige und menschliche Beziehung, die jeden Kunden und Hublot verbindet.



Hublot macht aus der virtuellen Welt einen ergänzenden und wesentlichen Verbündeten für seine Boutique-basierte Kundenerfahrung. Die Kunst, mit der Zeit zu gehen und im Hier und Jetzt zu leben!



