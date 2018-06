Wien (www.anleihencheck.de) - Die Aussage des EZB-Chefvolkswirts Praet (gilt als geldpolitische "Taube"), wonach der EZB-Rat bei der Zinssitzung am kommenden Donnerstag prüfen werde, ob die Voraussetzungen für eine graduelle Einstellung (Tapering) der Anleihekäufe erfüllt seien, hat dem Euro gestern und heute im frühen Handel Auftrieb verliehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Gemeinschaftswährung habe sich bis an die Marke von EUR/USD 1,18 herangetastet. Auch die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sei im Tagesverlauf spürbar angestiegen. Unterdessen habe die EU-Kommission bekanntgegeben, dass die bereits angekündigten Vergeltungszölle auf ausgewählte US-Produkte ab Anfang Juli gelten sollten. ...

