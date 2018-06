Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär": Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe. DER AKTIONÄR bleibe aus fundamentaler Sicht grundsätzlich positiv für den DAX-Titel gestimmt. Die Perspektiven für den weltweit sehr stark positionie. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt Fresenius-Aktie (Wochenchart): Zurück in der Erfolgsspur - Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe. Eine charttechnisch sehr vielversprechende Ausgangslage liege derzeit bei der Fresenius-Aktie vor. Im Verlauf der Korrektur der letzten 12 Monate sei mehrfach die 200-Wochen-Linie . [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt Twitter-Aktie (Wochenchart): Verlaufshoch untermauert Trendwende - Chartanalyse San FranciscoDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe. Auf die Gezeitenwende bei der Twitter-Aktie hätten die Analysten vielfach hingewiesen. Nach einem erfolgreichen Backtest der Nackenzone der Bodenbildung Anfang April sei d. [mehr] Kolumnen mehr > Max Otte Die Krise ist nicht vorbei Woran Anleger sich jetzt erinnern sollten von Max Otte Der aktuelle Krimi in Italien zeigt uns, liebe Leser: Die seit nunmehr 10 Jahren anhaltende Finanz- und Schuldenkrise ist noch lange nicht ausgestanden. Wenn Italien am Euro schraubt, dann sind die letzten Tage des Euro eingeleitet. Italien hat die größten absoluten Staatsschulden in der Eurozone. Ein Austritt Griechenlands und Portugals wäre zu verkraften, nach einem Austritt Italiens wäre der Euro tot. Und das darf nicht sein. Dabei sah es in den letzten Jahren doch gar nicht so schlecht aus, oder? Positive Unternehmens- und Wirtschaftsdaten dominierten die Nachrichten. . [mehr] IG Markets DAX: Das nachmittägliche Einnicken Der deutsche Leitindex leidet seit Anfang dieser Woche unter nachmittäglichen Schwächeanfällen. Im späten Handelsverlauf können Kursgewinne nicht verteidigt werden. Heute dürfte der DAX erneut freundlich in den Tag starten. Zur Stunde sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 12.896 Punkten, 0,5% über dem Vortagesschlusskurs. Allerdings bleibt es abzuwarten, ob sich diesmal die Bullen bis zur Schlussglocke durchsetzen können. Charttechnik Bereits am zweiten Tag in Folge wurde die Oberseite der Schiebezone bei 12.860 Punkten belagert. Ein Sprung über den genannten Widerstand blieb bislang aus. Gestern musste der einfache 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.763 Punkten ins Kur. [mehr] Sibanye-Stillwater richtet sich mit Update an seine Aktionäre Aufgrund der zuletzt ungünstigen Performance der Sibanye-Stillwater-Aktien (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) sieht sich das Management des südafrikanischen Gold- und Platinproduzenten in der Pflicht, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, um die Aktionäre über den aktuellen Sachstand zu informieren. Auch Board und Management sehen die zuletzt kräftigen Kursverluste mit Sorge, denn der jüngste Kursverlauf sei in keinster Art und Weise nachvollziehbar. Der Konzern stünde nach wie vor finanziell solide dar und auch das operative Geschäft laufe gut. Natürlich . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...