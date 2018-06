Die Aktien der Deutschen Telekom klettern um 0,8 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein Research hatte die T-Aktien hochgestuft von "Market-Perform" auf "Outperform" und das Kursziel angehoben von 15,85 auf 16,40 Euro. Begründet wurde dies mit der deutlich transparenteren Entwicklung des operativen Cashflow in Deutschland, der exzellenten operativen Performance von T-Mobile US sowie der guten Positionierung des Konzerns in Osteuropa. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...