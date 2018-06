Ein paar Cent können eine große Wirkung haben. Zum Beispiel bei Plastiktüten: Seit es diese kaum noch gratis sind, geht der Tüten-Verbrauch zurück.

Kunden in deutschen Geschäften tragen ihre Einkäufe immer seltener in Plastiktüten nach Hause. 2017 verbrauchten die Deutschen rund 29 Tüten pro Kopf und Jahr, im Jahr zuvor waren es noch 45 pro Einwohner. Die Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach wurden 2017 in Deutschland 2,4 Milliarden Tüten in Umlauf gebracht, 1,3 Milliarden weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von mehr als einem Drittel. Dabei geht es um Tragetaschen, nicht die dünnen, transparenten Tüten etwa für Obst und Gemüse.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigte sich zufrieden: "Einweg-Plastiktüten haben sich als überflüssig erwiesen. Sie sind heute ein Auslaufmodell, auch weil es gute Alternativen gibt", sagte die SPD-Politikerin. Damit habe man eine Blaupause für andere unnötige Verpackungen und kurzlebige Kunststoffprodukte. "Am Ende sollten nur noch Kunststoffe verwendet werden, die sich einfach recyceln lassen."

Im Vergleich zum Jahr 2016 ist der Verbrauch um 35 Prozent ...

