Der GBP/USD setzt seinen Weg nach oben den 3. Tag in Folge fort und so konnte das 2-Wochenhoch überwunden werden, so dass der Handel nun über 1,3450 stattfindet. Mit dem europäischen Handel kam es zu einer neuen Welle der Dollar Verkäufe, was der wichtigste Faktor hinter der Aufwärtsbewegung des Paares ist. Die Sorgen um einen vollständigen Handelskrieg ...

