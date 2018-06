Wird Siemens (WKN:723610) wieder wachsen können? Der deutsche Riese der Industrieelektronik sah sich in den vergangenen Wochen vielen schlechten Schlagzeilen ausgeliefert. Grund dafür waren das schlechte Abschneiden der Geschäftsbereiche Power and Gas und Process Industries and Devices und der damit verbundene geplante Stellenabbau. Doch der Konzernumbau macht Fortschritte. Die einstigen Hauptgeschäftsfelder werden immer mehr durch neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder ersetzt. Die drei stärksten Zugpferde sollen fortan Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN:A0B5Z8), Siemens Healthineers (WKN:SHL100) und die Digital Factory sein. Siemens-Chef Joe Kaeser zeigte am 30. Mai auf der Bernstein Strategic Decisions Conference in New York, wie diese Bereiche das Wachstum von Siemens wieder ankurbeln sollen ....

