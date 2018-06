Die Aktie des angeschlagenen Handelskonzerns Steinhoff hat am Donnerstag für Furore gesorgt. Am Vormittag lag das Papier rund 25 Prozent im Plus. Damit schoss die Aktie an die Spitze im Nebenwerte-Segment SDAX. Steinhoff bekommt von wichtigen Kreditgebern im Restrukturierungsprozess Rückendeckung.

Den vollständigen Artikel lesen ...