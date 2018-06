Ist ein anderes EU-Land für das Asylverfahren zuständig, will Bayern Flüchtlinge an der Grenze abweisen. Nun warnt Pro-Asyl: so einfach ist das nicht.

Die von Bayern angedachte Zurückweisung von Migranten an der Grenze wäre nach Einschätzung von Pro Asyl rechtlich fragwürdig. Die Flüchtlingsorganisation weist darauf hin, dass nicht in jedem Fall jener EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Migrant zuerst europäischen Boden betreten hat.

Nach dem sogenannten Dublin-Verfahren gehe etwa die "Herstellung der Familieneinheit" vor, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...