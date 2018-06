07.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Stemmer Imaging (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Nach dem Börsengang im Februar treibt die Stemmer Imaging, der Experte für industrielle Bildverarbeitung, die Wachstumsstrategie voran und gründet eine 100%ige Tochtergesellschaft in Österreich. Am Standort Graz werden alle Stemmer Imaging Produkte und Dienstleistungen für Kunden beziehbar sein. "Wir haben unsere Expansionsstrategie klar umrissen und freuen uns sehr, das erste Vorhaben nun in die Tat umzusetzen. Dank unserer neuen Tochtergesellschaft sind wir in der Lage, unsere treuen österreichischen Kunden vor Ort effizienter und individueller betreuen...

