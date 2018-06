Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, erreichte bei 93,30 sein neues Mehrtagestief. US-Dollar leidet unter EZB Story Der Index fällt am Donnerstag die 4. Sitzung in Folge und so erreichte er sein neues 3-Wochentief, womit die Abwärtsbewegung vom Zyklushoch über 95,00 ausgebaut wird. Der Dollar ...

