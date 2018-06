Weltgrößter Hedgefonds: "Wir sind für alles bärisch eingestellt!"

Bridgewater Associates erwartet, dass 2019 ein "gefährliches Jahr" wird und ist pessimistisch für alle "finanziellen Vermögenswerte" gestimmt.

Das von Starinvestor Ray Dalio gegründete Unternehmen Bridgewater Associates ist die weltgrößte Hedgefongdsgesellschaft und verwaltet insgesamt rund 160 Milliarden Dollar für mehr als 350 institutionelle Anleger in verschiedenen Anlagevehikeln. Nachdem Bridgewater Associates in den vergangenen Jahren meist bullisch für die Entwicklung der Aktien- und Anleihemärkte eingestellt war, hat sich die Einschätzung zuletzt deutlich eingetrübt:

"Wir sind in Bezug auf finanzielle Vermögenswerte bärisch, weil sich die US-Wirtschaft in Richtung des späten Zyklus bewegt, Liquidität abgebaut wurde und die Märkte trotz des sich wandelnden Umfelds eine Fortsetzung der jüngsten Bedingungen eingepreist haben", schreibt Bridgewater Associates in einer der jüngsten Ausgaben seiner "Daily Obervations".

Nach Einschätzung von Bridgewater Associates dürfte die US-Notenbank dem Markt weiter Liquidität entziehen, indem sie ihre Bilanzsumme reduziert und an ihrem Zinserhöhungskurs festhält - obwohl sich die US-Wirtschaft in Richtung eines wirtschaftlichen Abschwungs entwickelt und sich die Bedingungen deutlich eintrüben dürften. Im kommenden Jahr könnte noch hinzukommen, dass der auch der Stimulus durch die Steuersenkungen unter Trump nachlassen dürfte:

