Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler nach einer Investorenveranstaltung zur Lkw-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. In puncto Finanzen habe der Kapitalmarkttag absolut nichts Neues gebracht, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor einem möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts müsse Daimler in diesem Bereich noch einige Hausaufgaben erledigen./edh/zb Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-06-07/10:59

ISIN: DE0007100000