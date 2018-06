Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius SE anlässlich der Neuordnung des Klinikgeschäfts des Medizinkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78,50 Euro belassen. Verschiedene Einrichtungen und Service-Gesellschaften in Deutschland mit einem Schwerpunkt auf stationärer Rehabilitation und Pflege werden zum 1. Juli von der Kliniktochter Helios auf die Dienstleister-Sparte Vamed übertragen. Damit würde wohl pro Forma die Profitabilität von Helios steigen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/zb Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

