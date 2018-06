Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Fleurop AG ist exklusiver Blumenpartner der Leichtathletik-EM 2018 in der Sportmetropole Berlin und wird Deutschlands größtes "SPORT FESTIVAL" des Jahres mit mehr als 10.000 Blumen unterstützen. Sportfans aus Berlin und ganz Deutschland können den offiziellen Siegerstrauß zur Leichtathletik-EM jetzt auf fleurop.de wählen. Als Hauptpreis warten zwei Dauerkarten und ein Blumenjahresabo auf den Gewinner.



Nach dem unvergesslichen Auftritt von Usain Bolt, der bei der Leichtathletik-WM 2009 zwei Weltrekorde aufstellte, kehren die internationalen Stars der Leichtathletik zurück nach Berlin. Vom 7. bis 12. August 2018 findet im Olympiastadion Berlin und in der City West am Breitscheidplatz ein fulminantes "SPORT FESTIVAL" statt: Getreu dem Motto "Love, Peace and Freedom" liefern sich bei der 24. Leichtathletik-EM 2018 rund 1.600 Spitzenathleten aus 50 europäischen Nationen einen fairen Wettstreit um die Medaillen. "Berlin wird wie 2009 ein Riesenfest erleben, nur noch geiler", freut sich Diskus-Olympiasieger Robert Harting schon jetzt auf seinen letzten internationalen Wettkampf.



Bei Deutschlands größtem Sportevent des Jahres dürfen Blumen als Zeichen der Freundschaft und Wertschätzung natürlich nicht fehlen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Fleurop die Wettkampfareale mit mehr als 10.000 Blumen und Pflanzen in den offiziellen Farben der Leichtathletik-EM 2018 schmücken. Zudem wird ein Berliner Fleurop-Partner die mehr als 200 üppigen, leuchtenden Blumensträuße für die glücklichen Sieger binden, die bei der Medaillenübergabe feierlich und live vor hunderttausenden Stadionbesuchern und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen übergeben werden. Lena Kröll, Marketing-Managerin bei Fleurop, ist begeistert von der Kooperation:



"Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr Blumenpartner der Leichtathletik-EM zu sein. Blumen gehören in allen Lebenslagen dazu. Sie bringen Menschen zusammen, überwinden Grenzen und haben starkes emotionales Potenzial - genau wie der Sport." In der Vorbereitungszeit können sich 150 Athleten zusätzlich über einen Geburtstagsstrauß von Fleurop freuen. Der Geschäftsführer der Leichtathletik-EM Berlin 2018, Frank Kowalski, erklärt: "Ein Blumenstrauß macht immer und überall gute Laune und löst ein dankbares Lächeln aus. Wir haben dank der Zusammenarbeit mit Fleurop schon vielen Athleten eine Freude machen können und sehr viel positives Feedback auf die Geburtstagsgrüße erhalten. Flower Power gehört zu jeder guten Sportveranstaltung und gerade zu einem SPORT FESTIVAL wie dem unseren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Fleurop AG, die ein sehr wichtiger Partner für Berlin 2018 ist." Auch die Kunden dürfen mitfiebern und auf fleurop.de den offiziellen Siegerstrauß wählen, der dann im Fleurop-Onlineshop erhältlich sein wird. Zu gewinnen gibt es unter anderem zwei Dauerkarten und Finaltickets für die Leichtathletik-EM 2018 im Olympiastadion Berlin sowie natürlich den Siegerstrauß.



Seit dem Start der Imagekampagne "Jeder verdient Blumen" im Jahr 2015 setzt sich Fleurop verstärkt dafür ein, das Kulturgut Blume wieder zurück auf die Bühnen von Sportveranstaltungen zu bringen. In den vergangenen Jahren hat das Berliner Traditionsunternehmen zahlreiche Top-Events wie die Deutsche Leichtathletik Meisterschaft 2016 und das Internationale Deutsche Turnfest 2017 mit einem Blumensponsoring unterstützt. Absolutes Highlight des sportlichen Engagements war die Partnerschaft mit der Deutschen Olympiamannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Darüber hinaus ist Fleurop regelmäßig exklusiver Blumenpartner beim Internationalen Stadionfest (ISTAF) sowie beim Berliner Sechstagerennen (Six Day Berlin). Daher war es keine Frage, dass Fleurop auch die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin als Supplier unterstützt und somit für die nachhaltige Präsenz von Blumen und Floristik bei dem Sportspektakel sorgt.



Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten



Über Fleurop: Fleurop steht seit 110 Jahren dafür, Menschen weltweit mit Blumen glücklich zu machen. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Bei der Übermittlung von Grüßen sollen nicht die Blumen auf Reisen gehen, sondern der Auftrag an ein regionales Floristikfachgeschäft vor Ort vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 lokal ansässige Fleurop-Partnerfloristen in 150 Ländern über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumenstrauß wird von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich an den Empfänger überreicht. www.fleurop.de



OTS: Fleurop AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44021 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44021.rss2



Pressekontakt: Fleurop AG Frau Ina Plettl Lindenstraße 3-4, 12207 Berlin Tel.: 030/713 71-107, Fax: 030/713 83-295 E-Mail: presseteam@fleurop.de Website: www.fleurop.de Newsroom: http://fleurop.de/newsroom Twitter: https://twitter.com/Fleurop_Presse Facebook, Instagram: @fleurop.de