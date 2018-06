In vier Tagen wird erwartet, dass der kanadische Senat über die Gesetzesvorlage C-45, die besser als Cannabis Act bekannt ist, ein grundlegendes Urteil fällen wird. Wenn er vom Senat verabschiedet wird, was weithin erwartet wird, wäre der Cannabis Act einen Schritt näher dran, Gesetz zu werden und dabei Marihuana zu legalisieren. Als erstes entwickeltes Land der Welt könnte Kanada einen zusätzlichen Jahresumsatz von 5 Mrd. US-Dollar erschließen - zusätzlich zu dem, was die Industrie bereits mit den medizinischen Cannabis-Umsätzen, sowie Exporten zu in die Ländern erzeugt hat, in denen medizinisches Marihuana zugelassen ist. Die Wahrheit über Potaktien Als Reaktion auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...