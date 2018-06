Derzeit sind autonome Fahrsysteme auf SAE-Level 4 und 5 reine Forschungsprojekte. Ihre Entwicklung erfolgt noch ohne serienreife Software- oder Hardwarekomponenten und sie erreichen ebenso wenig die für die Serienfertigung erforderliche Zuverlässigkeit. Unternehmen wie Ansys, Edge Case Research und Green Hills Software nehmen sich den Herausforderungen an, die mit dem Einsatz autonomer Fahrsysteme verbunden sind. Ziel ist es, die in den heutigen Forschungsprojekten erzielten Fortschritte zu realisieren und neue Sicherheitstechniken in allen Phasen der Entwicklung, Simulation, Testabläufe und der Umsetzung anzuwenden, um serienreife Systeme für autonomes Fahren zu ermöglichen.

Herkömmliche Sicherheits-Validierungsmethoden erweitern

Die Validierung der bisher eingesetzten Automotive-Sicherheitssoftware, beispielsweise die Software zur Steuerung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS), strukturiert sich nach dem in der ISO-26262 definierten V-Modell für den System- und Embedded-Software-Lebenszyklus. Anhand dieses Schemas legen Entwickler die detaillierten Anforderungen des Systems fest, definieren eine Softwarearchitektur und erstellen parallel Subsysteme, um jede dieser Anforderungen zu erfüllen. Die linke Seite des V-Modells (Bild 1) zeigt, dass sich das System in immer kleinere Subsysteme zerlegen lässt. Die rechte Seite beschreibt den Validierungsprozess der Software, beginnend mit den kleinsten Subsystemen und bis hin zur Validierung auf Systemebene ganz oben. Autonome Fahrsysteme sind aber viel mehr als nur eine Ansammlung von ADAS. Assistenzsysteme sind so ausgelegt, dass sie im Fall einer Fehlfunktion die Kontrolle an den Fahrer zurückgeben. Systeme mit SAE-Level 5 sind dagegen per Definition vom Fahrer unabhängig, sodass sie konstruktionsbedingt nicht auf den Fahrer zurückzugreifen können, wenn eine Fahrsituation automatisch nicht mehr ...

