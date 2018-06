Aktie im Fokus - Scout24

Die Aktie des bald in den MDAX aufrückenden Konzerns Scout24 notierte am 11. August 2016 auf einem Zwischenhoch von 41,00 Euro. Danach setzte die bis heute größte Korrektur des Wertpapiers ein, die am 08. November 2016 mit einem Verlaufstief von 28,38 Euro endete. Ausgehend von dieser Bewegung wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen.

Die Widerstände lägen bei 45,83 Euro, 48,80 Euro und 50,64 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 43,98 Euro, 41,00 Euro und 38,02 Euro in Betracht. Die Experten von JPMorgan vergaben ein Ziel von 45,00 Euro, die Analysten von Warburg Research sehen ein Ziel von 42,00 Euro. Das Kursziel von 45,00 Euro ist bereits erreicht worden, das 42,00-Euro-Ziel könnte auf das jüngste Verlaufstief vom 09. Mai 2018 bei exakt 42,00 Euro anspielen.

