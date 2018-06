Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe. Der Aktienkurs der bayerischen Beteiligungsgesellschaft befinde sich seit dem Dividendenabschlag Mitte Mai deutlich unter Druck. Nachdem es der AURELIUS-Aktie kurzeitig gelungen sei, wieder über die 60-Euro-Marke zu springen, habe. [mehr] Deutsche Bank EUR/JPY: Jahresend-Prognose zurückgenommen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die in bar ausgezahlten Arbeitseinkommen in Japan lagen gestern für April mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent im Jahresvergleich zwar über den Erwartungen der Ökonomen, aber klar unter dem Wert des Vormonats (2,0 Prozent), berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Mit anderen Worten: Real sei den Lohnempfängern praktisch nichts übriggeblieben. Unterdessen hat die Deutsche Bank AG ihre Jahresend-Prognose für den Euro gegenüber dem Yen . [mehr] GBC AG EQS Group-Aktie: Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG: Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS). Zum ersten Quartal 2018 habe die EQS Group (EQS) die Umsatzerlöse um 13,4% auf 7,82 Mio. EUR (VJ: 6,90 Mio. EUR) gesteigert. Hintergrund der guten Entwicklung sei im Wesentlichen weiterhin das positive regulatorische Umfeld, w. [mehr] Kolumnen mehr > Ingrid Heinritzi Astro-Alex und Rohstoffe im Weltall Gestern ist also der als Astro-Alex bekannte Deutsche zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Der Abbau von Rohstoffen im All ist nicht das Thema der Mission, sondern noch eine Vision Ein zweites Mal ist die Sojus-Rakete ins All gestartet. Gespannt warten wir, ob es wieder wie 2014 zu spektakulären Außeneinsätzen von Alexander Gerst, dem Astro-Alex, kommt. Die Raumfahrt heute ist, anders als früher, auch in privater Hand. Unternehmer wie Elon Musk oder Jeff Bezos bauen ihre Raketen und Satelliten selbst. Einmal Rohstoffe auf fremden Planeten zu finden und auszubeuten, sind sicher noch auf längere Zeit Zu. [mehr] Feingold-Research US-Zinsen - ein Balanceakt der Fed Die Fed befindet sich in einem Spagat zwischen Normalisierung der Geldpolitik und Aufrechterhaltung der Konjunktur. Dabei soll das Wirtschaftswachstum trotz der Zinserhöhungen aufrechterhalten werden. Derzeit geht die Rechnung noch auf - die Wirtschaft in den USA wächst weiter und auch der Nettozinseffekt wir kurzfristig vermutlich positiv sein. Eine Branche die jedoch unter den steigenden Zinsen leidet, ist der Immobilienmarkt. Lesen Sie auch die weiteren spannenden Artikel dieser Woche: Wirecard - DAX-Hoffnung vergebens… Italien - achten Sie auf die Zinsen… Wirecard und Nordex - oben raus, unten rein… Aixtron, Evotec, K+S - Investieren mit Rabatt Die Experten von J.P. Morgan Asset Manageme. [mehr] Commerzbank-Calls mit 66%-Chance bei Kurserholung auf 10,04€ Der Kurs der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) gab im Zeitraum von Ende Januar 2018 bis Ende Mai 2018 von 13,82 Euro auf 8,68 Euro nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de stabilisierte sich der Aktienkurs danach und startete eine Bodenbildung, die mit dem Ausbruch über die Marke von 9,45 Euro beendet sein sollte. Nach dem Überwinden dieses Widerstandes eröffnet sich nun Steigerungspotenzial auf 10,04 Euro. Unterhalb von 8,75 Euro wird sich die charttechnische Situation wieder eintrüben. Wer beim aktuellen Commerzbank-Kurs von 9,52 Euro von einer Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung auf 10,04 Euro ausgeht, könnte einen Blick auf die nachfolgend präsentierten Long-Hebelprodukte werfen. Call-Optionsschein mit Basispreis be. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

