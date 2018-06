Hofheim-Wallau (ots) -



Nachhaltigkeit hat bei IKEA viele Facetten: sei es, wie das Unternehmen mit Energie und Ressourcen umgeht, seien es die Produkte, die dabei helfen, zuhause nachhaltiger zu leben oder die Art, wie IKEA als Arbeitgeber und Nachbar agiert. Seit der Veröffentlichung des ersten Berichts zur Nachhaltigkeit ist das Unternehmen weiter vorangekommen - das belegt der heute veröffentlichte, aktuelle Bericht.



Vor allem das aktive Engagement der 53 IKEA Einrichtungshäuser in ihrem lokalen Umfeld prägt das Bild von IKEA als verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmen. Deshalb widmet der Bericht unter dem Motto "Nachhaltigkeit lokal gedacht" diesem Bereich ein eigenes Kapitel. Hierin finden sich zahlreiche Beispiele dafür, wie die Einrichtungshäuser mit dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten - sei es durch gemeinnütziges Engagement, Aktivitäten für Besucher im Haus, Investitionen in clevere Gebäudetechnik oder Engagement für Artenvielfalt.



Aber auch zum Thema Ressourceneffizienz gibt es viel zu erzählen. Denn auch wenn globale Themen wie der Ressourceneinsatz z.B. von Baumwolle und Holz oft im Vordergrund stehen, zeigt der Bericht zahlreiche Beispiele auf, wie IKEA in Deutschland an dem Thema arbeitet. So gibt es inzwischen an rund der Hälfte der Einrichtungshäuser insgesamt 118 E-Tankstellen für Kunden. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Thema "Abfall" zeigt sich daran, dass in den Einrichtungshäusern über 20 verschiedene Kategorien getrennt werden, die Sortierquote für recyclingfähige Wertstoffe lag im vergangenen Jahr bei 81 Prozent. Auch ressourceneffiziente Gebäudetechnik ist bei IKEA Einrichtungshäusern schon lange selbstverständlich.



"Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unsere Einrichtungshäuser zu Orten der Nachhaltigkeit zu machen, ist beispielsweise die Installation von Ladestationen für Elektroautos. In Deutschland sollen bis 2020 alle IKEA Einrichtungshäuser damit ausgestattet sein", sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer IKEA Deutschland.



IKEA veröffentlicht den vollständigen Bericht aus Umweltgründen nur in elektronischer Form. Das PDF zum Download gibt es hier: https: //www.ikea-unternehmensblog.de/static/downloads/IKEA_Bericht_zur_Nach haltigkeit_2018_low.pdf



Neue globale Nachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive"



Ebenfalls heute veröffentlicht Inter IKEA Systems B.V. seine neue Nachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive". Darin werden neue, ehrgeizige Ziele für IKEA auf den Themenfeldern "Gesundes und nachhaltiges Leben", "Kreislaufwirtschaft und klima-positives Handeln" und "Fairness und Gleichbehandlung" ausgegeben, die der Konzern bis 2030 erreichen will. Interessierte finden mehr Informationen hierzu ab 14:00 Uhr hier: https://newsroom.inter.ikea.com/publications



