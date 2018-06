Weder Fall noch Anstieg der US-Ölreserven bremst die Ölpreise. Die Förderpolitik von Opec bleibt weiterhin das wichtigste Thema am Ölmarkt.

Die Ölpreise haben am Donnerstag trotz eines überraschenden Anstiegs der US-Ölreserven zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,87 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

