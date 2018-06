Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In Indien hat die Zentralbank gestern überraschend den Leitzins um 25 BP auf 6,25% erhöht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Indische Rupie habe daraufhin zum US-Dollar leicht zugelegt und an die Zuwächse der Vortage angeknüpft. Die Analysten würden mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses um 25 BP im Oktober rechnen. Ein nachhaltiger Zinserhöhungszyklus scheine aber nicht anzustehen. So würden die Währungshüter die geldpolitische Ausrichtung als "neutra ...

