Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stand von Beginn an unter Druck, baute begleitet von hohen Umsätzen die Verluste kontinuierlich aus und schloss (159,95) 123 Stellen unter Vortagsniveau am Tagestief, so die Analysten der Helaba. Die Indikatoren im Tageschart würden Verkaufssignale generieren. Auch auf Wochensicht mahne der nachlassende Schwung zur Vorsicht. Kurzfristig deute sich allerdings eine Konsolidierungsphase an. Unterstützungen lägen bei 159,98/95 (61,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...