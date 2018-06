Es hat ihn gekribbelt, er wollte, doch er konnte nicht mehr sagen. Bill McDermott war in den letzten Monaten sichtlich aufgeregt, wenn es um neue SAP-Produkte ging. Die Katze konnte er aber noch nicht aus dem Sack lassen. Den Andeutungen, dass die Walldorfer ein neues Produkt auf den Markt bringen könnten, folgte nun die Bestätigung. Ein neues Paket namens C/4 Hana soll den Unternehmen in Marketing und Vertrieb eine einheitliche Sicht auf den Kunden bringen. So stellte SAP seine Neuigkeit auf der Entwicklerkonferenz Sapphire in Orlando, Florida, vor. Dass McDermott besonders zuversichtlich ist, gehört zu seinem Job. Für ihn werde sich dadurch der Status quo auf dem CRM-Markt verändern. C/4 Hana ist jedoch kein ganz neues Produkt, sondern fasst mehrere Lösungen unter einem Namen zusammen.

Milliarden-Markt im Fokus

Dazu gehören verschiedene Zukäufe, die das Unternehmen in der letzten Zeit getätigt hatte. Sie bekommen eine einheitliche Oberfläche und nutzen einen gemeinsamen Datenbestand. So peilt SAP einen Milliarden-Markt an. Studien sahen den Umsatz im CRM-Markt im Jahr 2017 bei fast 40 Milliarden US-Dollar. Das ist viel mehr als das ERP-Geschäft, in dem SAP mit einem Marktanteil von mehr als 20 Prozent die Nummer eins ist. Nun möchten die Walldorfer auch den CRM-Bereich für sich erobern. Denn momentan steht hier Salesforce mit 19 Prozent an der Spitze, erst danach folgt SAP mit weniger als zehn Prozent. Obwohl die Aktie seit Anfang April bereits gut zulegte, scheint auch hier mehr möglich. Jedoch steht im Aufwärtstrend zwischen 84,70 und 107,70 Euro zunächst die ...

