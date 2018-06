Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe. Ende 2019 wolle der russische Rohstoffriese mit der dann fertiggestellten Pipeline "Power of Siberia" China mit Erdgas versorgen. Seit dieser Woche beliefere der weltgrößte Gasproduzent und . [mehr] Der Aktionär AURELIUS-Aktie: Bodenbildung abwarten - Kein Stück aus der Hand geben! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe. Der Aktienkurs der bayerischen Beteiligungsgesellschaft befinde sich seit dem Dividendenabschlag Mitte Mai deutlich unter Druck. Nachdem es der AURELIUS-Aktie kurzeitig gelungen sei, wieder über die 60-Euro-Marke zu springen, habe. [mehr] Deutsche Bank EUR/JPY: Jahresend-Prognose zurückgenommen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die in bar ausgezahlten Arbeitseinkommen in Japan lagen gestern für April mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent im Jahresvergleich zwar über den Erwartungen der Ökonomen, aber klar unter dem Wert des Vormonats (2,0 Prozent), berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Mit anderen Worten: Real sei den Lohnempfängern praktisch nichts übriggeblieben. Unterdessen hat die Deutsche Bank AG ihre Jahresend-Prognose für den Euro gegenüber dem Yen . [mehr] Kolumnen mehr > Sven Weisenhaus US-Notenbank muss den nächsten Zinsschritt wagen In diesem Jahr sieht es bislang so aus, dass die europäische Wirtschaft langsam an Wachstumstempo verliert, während die US-Wirtschaft weiter aufs Gas drückt. Dies zeigen auch die endgültigen Werte der Einkaufsmanagerindizes für den Monat Mai. US-Wirtschaft gibt Gas, Eurozone schwächelt Gestern wurden die Schellschätzungen zur Eurozone mit 54,1 Punkten lediglich bestätigt (April: 55,1), womit weiterhin das schwächste Wachstum seit eineinhalb Jahren angedeutet wird. Gleichzeitig wurden die Werte aus den USA deutlich nach oben korrigiert. Anstatt der ursprünglich gemeldeten 55,7 Punkte erhöhte sich der Gesamteinkaufsmanagerindex (also Industrie und Dienstleistungen zusammen = Composite-PMI) von IHS Markit sogar auf 56,6 Zähler, nach . [mehr] Silvio Graß AUD/CHF - kurzfristig bullisch-gelingt der Ausbruch? Die Paarung befindet sich übergeordnet im Abwärtstrendund bewegt sich seit 08/2015 in einem Trendfortsetzungmuster (Bärenflagge). In 03/2018 gelang es den Bullen eine Gegenbewegung von der mehrfach beachteten untere Trendlinie der Bärenflagge bei 0,7270 einzuleiten. Seit acht Wochen verharrt das Paar in Form einer High-Base-Formation (blau markiert). Dies zeugt von relativer Stärke. Die Indikatoren befinden sich im Kaufmodus und die gleitenden Durchschnitte aus 20,50,-und 200-Wochenlinie kommen zusammen. Dies signalisiert häufig einen baldigen Ausbruch. Die Wahrscheinlichkeit der bullischen Fortsetzung in Richtung horizontale Zone bei 0,7730 - 0,7780 ist in den. [mehr] WIRTSCHAFTSINFORMATION www.wi-online.ch HELVETIA bestätigt die Dividendenpläne! Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: >(wirtschaftsinformation.ch) - Die Börsenweisheit "Obligationäre schlafen ruhig, aber Aktionäre essen gut" spielt auf den Umstand an, dass die Kursschwankungen bei Obligationen tief sind, bei Aktien die Erträge dafür umso höher. Der Schwyzer Bankier Martin Ebner prägte im Rahmen seines propagierten Aktiensparens sogar die Aussage, dass Aktionäre gut essen und schlafen würden. Wenn man jedoch bedenkt, dass Ak. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...