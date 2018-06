Zürich (ots) -



Die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung

BearingPoint hat turnusgemäss einen neuen Managing Partner gewählt:

Kiumars Hamidian wird zum 1. September 2018 die Nachfolge von Peter

Mockler antreten, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl

stand.



Kiumars Hamidian gehört dem Unternehmen seit 22 Jahren an, seit

2002 als Partner. 2016 wurde er in das globale Management-Team

berufen. Er ist zudem firmenweiter Leiter der Service Lines, Leiter

der GCR-Region (Deutschland, Tschechien, Rumänien) und verantwortet

sowohl die Innovationsprozesse als auch die Ventures-Aktivitäten von

BearingPoint. Nach seinem Masterabschluss in Industrial Economy ist

Kiumars Hamidian 1993 in die Unternehmensberatung eingestiegen.



"Ich freue mich sehr darüber, dass mir die zukünftige Leitung von

BearingPoint anvertraut wird, und ich werde mich voll und ganz für

den langfristigen Erfolg unserer Kunden und unserer Partnerschaft

einsetzen", sagt Kiumars Hamidian. "Wir haben Top-Talente und ein

sehr starkes Portfolio, das von Innovation und Unternehmertum geprägt

ist. All das sind die besten Voraussetzungen, um BearingPoint in die

nächste Entwicklungsphase zu führen. Wir werden unser Ziel,

europäische Unternehmen zu Weltmarktführern zu machen, weiter

vorantreiben", ergänzt der designierte Managing Partner.



"Ich gratuliere Kiumars Hamidian herzlich zum Wahlergebnis! Mit

seiner Wahl zum Managing Partner leiten wir einen Generationswechsel

im Unternehmen ein, auf den wir uns seit Jahren vorbereitet haben",

so Peter Mockler. "Der Prozess ist sehr gut gelaufen und ich bin

sicher, dass die Unabhängigkeit der Firma sowie die Grundprinzipien,

die uns gross gemacht haben, durch das neue Management-Team erhalten

werden: eine Firma - eine Partnerschaft, ein Partner - eine Stimme,

und Stewardship als Basis unseres Handelns."



Peter Mockler, seit 2009 Managing Partner bei BearingPoint, war

federführend am erfolgreichen Management Buy-Out-Prozess von

BearingPoint beteiligt. Unter seiner Leitung ist das Unternehmen

stetig gewachsen: Der Umsatz kletterte von 441 Millionen Euro (2009)

auf 712 Millionen Euro (2017), die Zahl der Mitarbeiter stieg von

3.140 auf 4.343.



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



