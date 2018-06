FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.06.2018 - 11.00 am



- UBS RAISES EMEA REGION TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)



- BANKEN IN ONGOING BOUNCE: COMMERZBANK +2%, DEUTSCHE +1.6% - BARCLAYS INITIATES BALFOUR BEATTY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 310 PENCE - BARCLAYS INITIATES KELLER GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1400 PENCE - BARCLAYS INITIATES KIER GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 995 PENCE - BERENBERG CUTS RPC GROUP PRICE TARGET TO 880 (920) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1880 (1790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1080) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS RPC GROUP PRICE TARGET TO 1065 (1210) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS VEDANTA RESOURCES TARGET TO 1050 (1160) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 880 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 800 (825) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2000 (1650) PENCE - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 550 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 515 (510) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - LIBERUM RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 160 (120) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES JOULES PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 930 (800) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob