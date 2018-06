Zürich - Die Mediengruppe Tamedia stellt die gedruckte Ausgabe der Westschweizer Zeitung "Le Matin" auf Ende Juli ein. Sie sei defizitär, heisst es zur Begründung. Danach soll es das Medium nur noch online geben.

Dies teilte Tamedia am Donnerstagmorgen mit. Betroffen seien maximal 41 Mitarbeitende, davon 24 in der Redaktion. Für die Betroffenen gebe es einen Sozialplan. Tamedia treffe sich an diesem Freitag mit der Arbeitnehmervertretung sowie den Gewerkschaftsvertretern, um das Konsultationsverfahren einzuleiten und einen Sozialplan auszuhandeln.

Seit 20 Jahren defizitär

Grund für die Einstellung der gedruckten Ausgabe - voraussichtlich auf den 21. Juli - seien die seit 20 Jahren anhaltenden Verluste. Im vergangenen Jahr lag das Defizit von "Le Matin" ...

