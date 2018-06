Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Neues DSGVO-Dashboard von Omikron sichert Unternehmen ab und beschleunigtProzesse(press1) - 7. Juni 2018 - Eine Lösung für alle Datensilos - auch fürältere Rechnersysteme geeignet.Am 25. Mai ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU in Kraftgetreten. Viele, zumeist große, namhafte Unternehmen haben sich frühzeitiggewappnet und Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz ihrer Kunden zugewährleisten. Aber längst nicht alle Firmen waren - und sind zum Teilnoch immer nicht - in der Lage, die zentralen Anforderungen der Verordnungzu erfüllen. Oft scheitert es schlicht daran, dass die Unternehmen estechnisch nicht hinbekommen, die Kontaktdaten ihrer Einzelkunden, die sich- oft auch in leicht abweichender Schreibweise: Matthias Mayer vs. MathiasMeier - in mehreren Datensilos zugleich "verbergen", zusammenzuführen undeindeutig zu identifizieren.Um also beispielsweise das "Recht auf Löschung" (Artikel 17 DSGVO)erfüllen zu können, ist in der Regel ein großer manueller Aufwanderforderlich, da jedes System (ERP, CRM, Online-Shop, Ticket-System,Newsletter-Software - um nur diese zu nennen) einzeln durchsucht werdenmuss. Erschwerend kommt hinzu, dass man insbesondere bei mehrfachangelegten Kunden mit den besagten unterschiedlichen Schreibweisen niehundertprozentig sicher sein kann, dass tatsächlich alle Datensätze Silo-übergreifend gefunden wurden. Schon eine einzige nicht identifizierteDublette kann nach der neuen Verordnung teure Konsequenzen nach sichziehen.Datenschutzbeauftragte der Unternehmen müssen außerdem sicherstellen, dassjede einzelne DSGVO-Anfrage in allen Systemen bearbeitet wird und keinesvergessen wird. Jedes System hat in der Regel einen gesondertenVerantwortlichen. Hier den Überblick zu bewahren, ist eine echteHerausforderung.So hilft das Omikron DSGVO-DashboardDas DSGVO-Dashboard ist eine Weboberfläche, die Daten aus beliebig vielenunterschiedlichen Quellsystemen (CRM, ERP, Online-Shop usw.)fehlertolerant durchsucht und in einer einheitlichen Datensichtzusammenbringt. So erhalten Unternehmen einen rundum vollständigen Blickauf alle personenbezogenen Daten und den Status der einzelnen DSGVO-Fällewie etwa "Löschung" oder "Auskunft".Im Einzelnen erledigt das Tool folgende Aufgaben:* Systemübergreifende Suche nach betroffenen Personen bzw. Kunden:Zusammengehörige Adressen werden gruppiert und mit den lieferndenSystemen dargestellt. Die fehlertolerante Suche findet dabei auchDatensätze mit abweichender Schreibweise und hilft so, Dublettenaufzuspüren und Personen bzw. Kunden zu bündeln.* Anlage des Falles: Unternehmen bzw. deren Datenschutz-Beauftragte könnenzwischen unterschiedlichen Anforderungen der DSGVO auswählen und diegefundenen Kontakte der einzelnen Systeme zu einem Fall zusammenlegen.Die selektierten Personen können anschließend durch dieSystemverantwortlichen effektiv abgearbeitet werden.* Überwachung, Dokumentation und Erledigung der DSGVO-Fälle: Alle Fällekönnen nachverfolgt und gezielt geschlossen werden. Ein Fallreportermöglicht den einfachen Nachweis sowohl für den Systemverantwortlichenals auch für die betroffene Person. Der anschließendeBestätigungsprozess, zum Beispiel per E-Mail, wird so stark vereinfacht.* Einfache Erstellung von Tätigkeitslisten: Über alle offenen Fälle hinwegkönnen systemabhängige Tätigkeitslisten erstellt werden, diebeispielsweise anzeigen, welche Personen noch aus dem System gelöschtwerden müssen.Weitere Vorteile: Das Auskunftsrecht kann mit dem Dashboard per 1-Klick-Suchabfrage komplett erfüllt werden. Die zeitraubende manuelle Recherchein jedem einzelnen Datensilo entfällt Dank einheitlicher 360°-Suche überalle Systeme hinweg. Jeder Fall bleibt bis zur abschließenden Bearbeitungim letzten System offen. Bei "Löschung" prüft das Dashboard automatisch(zum Beispiel über Nacht), ob der Datensatz tatsächlich entfernt wurde.Erst dann ist der Fall final abgeschlossen.Einsatzfähig auch in Alt-SystemenDas Dashboard kann in nahezu jede IT-Umgebung integriert werden und istsogar mit älteren (Groß-)Rechnersystemen wie Nixdorf 8870, IBM AS 400 oderSiemens BS 2000 kompatibel. Die Lösung kann auf unterschiedlichste Mailing-Dateien zugreifen und sorgt in jedem Fall für eine lückenloseDokumentation. Weitere Infos hier:http://www.omikron.net/DSGVO_Dashboard_LoesungPressekontakt:Dr. Burkhard Schäfer - PressesprecherTel. 07231 / 12597-201E-Mail: mailto:burkhard.schaefer@omikron.netDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 04:50 ET (08:50 GMT)