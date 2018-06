Hamburg (ots) - QVC-Modeexpertin Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt, 38, erwartet in wenigen Wochen ihr zweites Kind. In der aktuellen GALA (Heft 24/2018, ab heute im Handel) sagt die Ehefrau von Erbprinz Carl Ferdinand, 40, und Mutter eines neunjährigen Sohnes dazu: "Ich plane eine Hausgeburt hier im Schloss. Im Schlafzimmer stehen schon Auflagen, Handtücher und Decken parat."



Ihr Mann werde aber vermutlich nicht dabei sein: "Er ist da zwiegespalten. Bei der Geburt von Jonathan hat er vor der Tür gewartet."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



