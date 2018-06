Ab jetzt ist Monsanto ein Teil von Bayer. Christian Strenger, erfolgreicher DWS-Fondsmanager, geht mit der Übernahme hart ins Gericht: Die Ziele, die Bayer-Chef Werner Baumann verkündet hat, seien kaum zu erreichen.

Herr Professor Strenger, Monsanto gehört jetzt zu Bayer. Wie fällt ihr Urteil über den Mega-Deal aus?Christian Strenger: Die von Bayer-Chef Werner Baumann bei der Ankündigung der Monsanto Akquisition genannten Ziele scheinen derzeit kaum erfüllbar. Der Kapitalmarkt zweifelt offensichtlich intensiv daran, dass die Monsanto-Übernahme wirklich Wert schaffen kann. So ist die Aktie seit Montag, als Bayer die endgültige Übernahme verkündete, um 3,5 Prozent gesunken. Wenn so ein Deal endlich durchgeht, würden die Aktien normalerweise eher zehn Prozent zulegen. Bayer ist beim aktuellen Kurs von unter 100 Euro nicht nur vom 2015er Höchststand von 148 Euro weit entfernt. Seit Ankündigung des Deals blieb die Bayer-Marktkapitalisierung um volle 17 Prozent, das sind fast 15 Milliarden Euro, hinter dem Dax zurück.

Was sind die Gründe?Bayer will mit Monsanto in eine attraktive, langfristig wachsende Branche investieren. Da 2016 und 2017 der Agrarmarkt stagnierte, ist das Geschäft wohl doch zyklischer: abgesehen von Wetterschwankungen hängt es davon ab, wieviel Einkommen den Bauern zur Verfügung steht, um Pflanzenschutzmittel und Saatgut zu kaufen. In der Bayer-Agrarsparte CropScience fiel aufgrund von Entwicklungen in Brasilien das Ergebnis um etwa 400 Millionen Euro, was von dem zuständigen Vorstand Liam ...

