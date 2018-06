Bonn, Bleckede (ots) -



Am 13. Juni 2018 feiert die Zollhundeschule im niedersächsischen Bleckede mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür ihr 60-jähriges Bestehen.



Zu dem Jubiläum sind zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Medienvertreter eingeladen. Die Festrede hält Hans Josef Haas, Vizepräsident der Generalzolldirektion. Der Bürgermeister der Stadt Bleckede, Herr Jens Böther, wird ein Grußwort sprechen.



Der anschließende, für jeden zugängliche Tag der offenen Tür steht unter dem Motto "Diensthunde - Hunde im Dienst des Menschen".



In vielen Vorführungen zeigen Diensthunde des Zolls, der Bundespolizei und der Bundeswehr ihre tägliche Arbeit in verschiedenen Einsatzgebieten. Nutzhunde zeigen ihre spezielle Verwendung als Blindenhund, Hütehund und Jagdhund im Dienste des Menschen. Vorträge, Filme, Fotos und zahlreiche Ansprechpartner/innen runden das Informationsangebot ab. Der Tag wird musikalisch durch die Band "ComboZolla" begleitet.



Privathunden kann aus rechtlichen Gründen leider kein Zugang zum Dienstgelände gewährt werden. Termin: Mittwoch, 13. Juni 2018



Ort: Zollhundeschule Bleckede, Breetzer Straße 33, 21354 Bleckede



Beginn: 10:00 Uhr Festakt (Pressetermin) 11:00 Uhr Tag der offenen Tür (öffentlich) Ende: 16:00 Uhr



Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter gebeten, ihre Teilnahme bei der Generalzolldirektion (siehe Kontakt) anzumelden.



Derzeit sind bundesweit rund 340 Zollhundeteams bei den Kontrolleinheiten an den Flughäfen, im mobilen Einsatz bei den Kontrolleinheiten Verkehrswege oder den Kontrolleinheiten Grenznaher Raum im aktiven Einsatz.



Zollhund und Zollhundeführer/in sind Partner und bleiben ein Leben lang zusammen (dienstlich und privat).



Die Ausbildung der Zollhunde zum Schutz- bzw. Spürhund erfolgt seit 1958 zentral an den zwei von der Weltzollorganisation zertifizierten Zollhundeschulen in Bleckede und Neuendettelsau. Die Zollhundeschulen sind Teil des Bildungs- und Wissenschaftszentrums -BWZ - unter der Leitung von Direktionspräsident Thomas Schoeneck.



