Nürtingen (ots) - Auf der electrical energy storage (ees) im Rahmen der Intersolar Europe 2018 präsentiert ADS-TEC in Halle B1, Stand 230, die weltweit leistungsstärkste Lösung für schnelles Laden von E-Fahrzeugen im leistungsbegrenzten Verteilnetz. Weiter zeigt der Batterie- und IT-Spezialist aus Nürtingen sein Produktportfolio an skalierbaren Lithium-Ionen-Batteriespeichersystemen für Heim, Gewerbe, Industrie und Infrastruktur und veranschaulicht die Alleinstellungsmerkmale seiner Energielösungen.



Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und produziert ADS-TEC hochwertige Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme inklusive Energiemanagementsysteme unter dem Label "StoraXe" vor allem für den professionellen Bereich im Industrie- und Energieversorgerumfeld. Die modulare Bauweise bietet nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten, und umfassende IT-Lösungen eröffnen neue Betriebs- und Geschäftsmodelle.



Mit der Elektromobilität kommt in naher Zukunft ein großer Bedarf an hoher Leistung ins Verteilnetz. ADS-TEC bietet heute schon intelligente Energielösungen und eine neue Dimension an Schnellladetechnik, um auf kleinstem Raum höchste Leistungen selbst im Niederspannungsnetz zur Verfügung zu stellen.



320 Kilowatt "High Power Charging": HPC-Booster und HPC-Dispenser



Auf der diesjährigen ees Europe in München stellt das Unternehmen seine weltweit führende speicherbasierte HPC "High Power Charging" Schnellladetechnologie für bestehende und künftige E- Fahrzeuge vor. Es handelt sich um das extrem komprimierte Batteriespeichersystem "HPC-Booster" - ein weniger als zwei Kubikmeter großes Komplettsystem inklusive Batterie, Umrichter, Klimatisierung, Steuerung, Energiemanagement, Security/Firewall und Kommunikationseinheit - sowie die Schnellladesäulen "HPC-Dispenser" für eine DC-Ladeleistung von bis zu 320 Kilowatt. Damit können mehrere hundert Kilometer Reichweite in wenigen Minuten geladen werden. Das System ist leicht integrierbar und nutzt das bestehende Verteilnetz effektiv und ohne aufwendigen Netzausbau. Mit seinem attraktiven Design erfüllt das Ladesystem zudem repräsentative Zwecke.



"PowerBooster": Mini-Containersystem für Schnellladestationen und als Quartierspeicher



Eine weitere innovative Energielösung bietet ADS-TEC mit seinem Outdoor-Batteriesystem "PowerBooster", das ebenfalls hohe Leistungen an Schnellladestationen liefert, während es mit niedriger Leistung am verfügbaren Netzanschlusspunkt nachgeladen wird. Dies vermeidet aufwendige Mittelspannungsanlagen oder teuren Netzausbau, und die kompakte Baugröße spart vielerorts Baukostenzuschüsse oder Baugenehmigungen. Speicherkapazitäten der Standartkonfigurationen decken Bandbreiten von 120 bis 240 Kilowattstunden ab.



Gleichzeitig kann der PowerBooster als Quartierspeicher nahezu überall und direkt im Außenbereich aufgestellt und an das 400-Volt-Verteilnetz angeschlossen werden. Viele netzdienliche Funktionen wie Spannungshaltung, Verzögerung zur optimalen Bandbreiten-Nutzung, Frequenzregelung, Blindleistungserbringung oder Spitzenkappung sind möglich. Große Energieversorger und lokale Netzbetreiber nutzen den PowerBooster bereits erfolgreich bei temporär überlasteten Verteilnetzen durch volatile Erzeuger und Verbraucher wie beispielsweise Photovoltaikanlagen und E-Fahrzeuge.



Speicherlösungen für Industrie und Infrastruktur



Speicherlösungen aus dem Bereich "Industrial & Infrastructure" von ADS-TEC decken Bandbreiten zwischen 100 Kilowattstunden und mehreren Megawattstunden ab und kommen vor allem bei Aufgaben wie Lastspitzenkappung, Lastmanagement, Regelenergie, Notstromanwendungen und in der Kombination mit Windkraft oder größeren PV-Anlagen zum Einsatz. Für großformatige Anwendungen liefert ADS-TEC kundenspezifische Turnkey-Lösungen beispielsweise im 20- oder 40- Fuß-Container und sorgt für eine nahtlose Integration beim Kunden. Die modulare Bauweise und das umfassende IT-Managementsystem ermöglichen nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten. Hochwertige Batteriezellen aus dem Industriebereich erlauben höchste Leistungen sowie geringe Kapazitätsverluste über die Laufzeit.



Heimspeicher flexibel einsetzen



Speicherprodukte aus dem Bereich "Home & Small Business" von ADS-TEC sind für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser sowie Betriebe, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen ausgelegt. Das Produktportfolio beginnt bei sechs beziehungsweise neun Kilowattstunden Speicherkapazität für den Heimbereich, geht über 19, 28 und 47 Kilowattstunden als geschlossenes Schranksystem für größere Häuser, Gewerbe und Industrie und ist individuell erweiterbar bis in den Multi-Megawattbereich. Die außergewöhnliche Energiedichte, eine hohe Zyklenzahl und die konstant hohe Leistungsfähigkeit aller StoraXe Speicherprodukte ermöglichen weitreichendere Nutzungskonzepte als die der einfachen Eigenverbrauchsoptimierung, zum Beispiel für das schnelle Laden von E-Fahrzeugen oder eine zentrale Anbindung an verschiedene Cloud-Dienste über die hauseigene Plattform "Big-LinX Energy".



Mehrwerte über die Cloud-Lösung "Big-LinX® Energy"



Die Wertschöpfung liegt bei StoraXe Systemen von ADS-TEC zum einen in der leistungsoptimierten Hardware, zum anderen aber vor allem in der IT und den Mehrwerten, die sich durch die eigens entwickelte Cloud-Plattform Big-LinX Energy ergeben.



In München können sich Besucher anhand einer Live-Anwendung über verschiedene Big- LinX Energy Tools informieren. Diese übernehmen im laufenden Betrieb beispielsweise das Monitoring, die Fernwartung oder Datenanalyse der Speichersysteme. Einzigartig bei ADS- TEC ist die Möglichkeit, Zustandsdaten bis auf Zellenebene zu erfassen. Jede einzelne Zelle in einem StoraXe Speichersystem wird über ihre gesamte Nutzungsdauer hinweg mit dem eigenen Batteriemanagementsystem kontrolliert. Ergeben sich im Betrieb Abweichungen zu den vereinbarten Betriebsparametern, werden über die Cloud Warnungen an das Managementsystem des Betreibers übermittelt. Der Betreiber kann vorbeugende Wartungseinsätze veranlassen, bevor Schäden oder gar Systemausfälle drohen.



Die Individualität und Vielfalt in der Anwendung erfordert maximale Flexibilität in der Anpassung von Garantiebedingungen. ADS-TEC hat hierzu ein von Zellherstellern und Kunden bestätigtes Tool zur transparenten Abbildung der Batteriespeicherzustände entwickelt. Dadurch werden Risiken im Umgang mit den Leistungszusagen minimiert und die wirtschaftliche Nutzung maximiert. StoraXe Energielösungen überzeugen besonders Kunden mit anspruchsvollen und globalen Aufgabenstellungen, bei denen Anlagenverfügbarkeit und ein sicherer Betrieb der Anlage oberste Priorität haben.



Off-Grid-Lösungen



Mit der StoraXe Speichertechnologie lassen sich Off-Grid-Lösungen besonders effektiv und zuverlässig umsetzen. Ein optimal aufeinander abgestimmtes System mit stabiler Steuerung und eigenem Energiemanagement bringt beispielsweise bei Hybrid-Systemen mit PV, Wind und Diesel eine fossile Brennstoff-Einsparung von bis zu 50 Prozent. ADS-TEC liefert kundenspezifische Lösungen in schlüsselfertigen Containern und bietet eine optimale Integration in die Off-Grid-Anlage.



Über ADS-TEC - Technik für Profis - 100% Made in Germany



ADS-TEC ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit rund 240 Mitarbeitern und Hauptsitz in Nürtingen bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige und langzeitverfügbare Industrie-IT-Systeme sowie skalierbare professionelle Lithium-Ionen- Batteriespeicherlösungen inklusive Energiemanagementsysteme für den Heim-, Industrie- und Infrastrukturbereich sowie für die Elektromobilität. Performance und Qualität aller ADS-TEC Produkte genügen höchsten Ansprüchen. Die preisgekrönte StoraXe-Technologie glänzt durch eine konstante Bereitstellung dauerhaft hoher Leistung in extrem kompakter Bauform. ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS- TEC in enger Verbindung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Pressekontakt: Kontakt Public Relations ads-tec GmbH Nadine Reich Heinrich-Hertz-Str. 1 72622 Nürtingen Tel. +49 7022 2522-1112 Fax +49 7022 2522-400 presse@ads-tec.de www.ads-tec.de