CMC Markets steigert Gewinn vor Steuern um 24 Prozent auf Rekordniveau - Starkes Wachstum bei 'High Value'-Kunden und im institutionellen Geschäft DGAP-News: CMC Markets Deutschland / Schlagwort(e): Jahresergebnis CMC Markets steigert Gewinn vor Steuern um 24 Prozent auf Rekordniveau - Starkes Wachstum bei 'High Value'-Kunden und im institutionellen Geschäft 07.06.2018 / 11:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CMC Markets steigert Gewinn vor Steuern um 24 Prozent auf Rekordniveau - Starkes Wachstum bei "High Value"-Kunden und im institutionellen Geschäft Frankfurt am Main, 07. Juni 2018 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.de), einer der weltweit führenden Anbieter für CFDs (Contracts for Difference), konnte die Nettoerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März endete, um 16 Prozent auf 187,1 Millionen Britische Pfund steigern. Der Gewinn vor Steuern stieg um 24 Prozent auf einen Rekordwert von 60,1 Millionen Britische Pfund. Die Entwicklung wurde vor allem getragen durch eine steigende Zahl der sehr aktiven, so genannten "High-Value"-Kunden (plus 10 Prozent) und durch die Beschleunigung des Wachstums im institutionellen Geschäft. Hier lag das Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr bei 38 Prozent, während der Wert der durch institutionelle Kunden abgewickelten Transaktionen sogar um 50 Prozent zulegte. "Unsere Strategie, erfahrene, hochwertige und institutionelle Kunden durch den Fokus auf Technologie und Service für uns zu begeistern, ist voll aufgegangen und spiegelt sich in den starken Zahlen der gesamten Gruppe wider. Die konsequente Umsetzung unserer strategischen Initiativen hat zu einem Rekordgewinn von über 60 Millionen Britischen Pfund geführt", kommentiert Peter Cruddas, CEO die Zahlen. Die Marktführerschaft in Deutschland, ein wachsender Marktanteil in Australien und die höchste Kundenzufriedenheit im Mutterland der CFDs, Großbritannien, sind drei Faktoren, die unter anderem zum anhaltend erfolgreichen Geschäft der Gruppe beitragen. Weitere Märkte wie der Mittlere Osten und China sollen in den nächsten Monaten erschlossen bzw. ausgebaut werden. Die Europäische Wertpapier- und Marktregulierungsbehörde ESMA hat im Frühjahr vorübergehende Interventionsmaßnahmen für den Vertrieb von Differenzkontrakten (CFDs) an Privatanleger ab 01. August 2018 und binären Optionen ab 02. Juli 2018 beschlossen. "Jetzt haben wir endlich Klarheit über die regulatorischen Veränderungen in Europa. Mit unserem ausgewogenen Portfolio an privaten, professionellen und institutionellen Kunden quer durch viele Wachstumsregionen bin ich davon überzeugt, dass unsere Strategie mit dem Fokus auf Technologie und Service auch in Zukunft zu profitablem Wachstum führt", so Cruddas weiter. Ansprechpartner für die Presse: Thomas Kranch Kranch Media UG (haftungsbeschränkt) Mozartstraße 30 64584 Biebesheim am Rhein Tel.: +49 (0) 6258 / 94 14 721 Mobil: +49 (0) 151 / 1200 2535 E-Mail: tk@kranch-media.de Web: www.kranch-media.de Über CMC Markets: CMC Markets Frankfurt am Main ist eine Zweigniederlassung der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz "CFDs") über die Handelsplattform "Next Generation" zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 10.000 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 340 Währungspaare. Alle Instrumente können long und short getradet werden. Kunden können auf der Plattform auch binäre Optionen in Form von Binaries und Countdowns handeln. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/. Hinweise zum Artikel und zum Handel mit CFDs: Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben. Ausdrücklich weisen wir auf die bei vielen Anlageformen bestehenden erheblichen Risiken hoher Wertverluste hin. Insbesondere CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Binaries und Countdowns unterliegen ebenfalls einem Risiko, da Sie Ihre Einlage verlieren können. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für CFDs lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 693319 07.06.2018

