Das zweite ICO Festival findet am 18. Juni 2018 im Hotel Jumeirah in Frankfurt am Main statt. Der ICO Investor Summit steht ganz im Zeichen der Security Token. Neben spannenden Vorträgen und Workshops rund um die Themen Blockchain, Smart Contracts sowie Kryptowährungen erwarten die Besucher aus Wirtschaft, Politik und Presse zahlreiche innovative Unternehmen, die ihre ICOs präsentieren. Unterstützt wird die Veranstaltung in Frankfurt durch die größte internationale Wirtschaftskanzlei Dentons.

