Kurz vor den am 30. Mai veröffentlichten Quartalszahlen hat die Aktie des im TecDAX gelisteten Hightech-Unternehmens ISRA Vision (ISIN: DE0005488100) schon einmal am bisherigen Rekordhoch angeklopft, das im Januar bei 48,70 Euro erreicht wurde. Die Zahlen waren gut, lösten aber, angesichts der vorherigen Rallye nachvollziehbar, Gewinnmitnahmen aus. Die Frage, ob ISRA Vision daraufhin erst einmal wieder abtaucht, scheint jetzt ihre Antwort zu finden: nein. Denn auf einmal klopfen die Bullen erneut an dieses charttechnisch letzte Tor in Form des bisherigen Kursrekords. Und man weiß ja: Je hartnäckiger man klopft, desto eher wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...