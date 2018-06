Angesichts der jüngsten Entwicklungen in China werden viele Prognosen zur Entwicklung der Photovoltaik im laufenden Jahr nach unten korrigiert, und auch die Aktienkurse geben nach. Chinesische Modulproduzenten haben derweil an die Regierung appelliert, die angekündigten Maßnahmen abzumildern.Trotz der jüngsten Entwicklungen in China erwartet Solarpower Europe ein weiteres Rekordjahr: Der europäische Solarverband geht davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität in diesem Jahr 102 Gigawatt erreichen wird, nur fünf Gigawatt weniger als in der bisherigen Prognose angenommen. ...

